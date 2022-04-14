Министр обороны Китая посетит Туркменистан в начале мая

CentralAsia (TM) - В конце апреля — начале мая Туркменистан посетит министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. Это следует из оказавшихся в распоряжении turkmen.news решений Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней, принятых по итогам заседания 9 апреля текущего года.

В документе говорится, что 23 апреля необходимо организовать приезд и 2 мая отъезд военного атташе при посольстве Туркменистана в КНР. Командировка атташе на родину приурочена к визиту китайской делегации во главе с Вэйем Фэнхэ.

В открытых источниках о подготовке визита министра обороны не сообщалось. Лишь 25 марта Министерство обороны Китая объявило, что Вэй Фэнхэ по видеосвязи пообщался с туркменским коллегой Бегенчем Гундогдыевым. Фэнхэ заявил о готовности укреплять стратегические связи и практическое военное сотрудничество между странами.

Чрезвычайная комиссия Туркменистана по борьбе с распространением болезней была создана после того, как весной 2020 года в мире началась пандемия COVID-19. При этом не афишируется, что комиссия призвана бороться именно с этой инфекцией. Официально власти Туркменистана настаивают на том, что коронавирус не проник в страну, хотя медики, пациенты и родственники умерших на условиях анонимности с самого начала сообщают о многочисленных случаях заражения.

Решения комиссии, направленные на борьбу с распространением коронавируса, официально не оглашаются, обо всех ограничениях граждане узнают лишь в том случае, если непосредственно сталкиваются с тем или иным запретом либо предписанием. Turkmen.news уже дважды удавалось неофициально получить список решений: в августе 2021 года и в январе 2022-го. Сейчас в распоряжении редакции оказался третий список. В ближайшее время мы продолжим знакомить читателей с его содержанием.