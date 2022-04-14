В Узбекистане нарушают фундаментальные права граждан и продолжаются пытки - Госдепартамент США

CentralAsia (UZ) - В годовом отчете Госдепартамента США о ситуации с правами человека в 2021 году отмечается, что фундаментальные права граждан в Узбекистане грубо нарушаются.

В Госдепартаменте отметили, что состоявшиеся 24 октября 2021 года президентские выборы в Узбекистане не позволили избирателям выбрать альтернативных кандидатов.

«Президент Мирзиеев был переизбран с 80,2 процентами голосов. Избирателям не предлагался выбор политической альтернативы, поскольку кандидаты от реальной оппозиции были лишены права принимать участие в выборах»,- говорится в сообщении.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, «выборы в Узбекистане прошли мирно, но имели место существенные нарушения и несоблюдение правил голосования и подсчета голосов».

В докладе США отмечается, что к 2021 году появилось много информации о фундаментальных нарушениях прав человека государственными чиновниками, но большинство должностных лиц, нарушивших права человека, избежали судебного наказания.

Авторы доклада также отмечают, что, несмотря на принятие в Узбекистане закона о борьбе с пытками, в стране продолжаются пытки и жестокое обращение с заключенными и осужденными.

Например, в декабре 2021 года в Самаркандской области двое инспекторов ГИБДД были признаны виновными в непреднамеренном убийстве арестованного водителя и приговорены к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы каждый.

Однако в результате проведенных расследований в отношении ряда заключенных, скончавшихся после задержания, сотрудники правоохранительных органов, которые могли напрямую быть виновными в их смерти, были оправданы.

Согласно ежегодному отчету Госдепартамента США о ситуации с правами человека в 2021 году, условия в тюрьмах и следственных изоляторах Узбекистана остаются крайне тяжелыми.

В частности, тюрьмы и следственные изоляторы переполнены, антисанитарные условия, нехватка еды. Сообщалось о случаях физического насилия в отношении заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах. Медицинское обслуживание заключенных и осужденных организовано очень слабо.

В отчете США говорится, что количество заключенных и осужденных в тюрьмах и следственных изоляторах Узбекистана на 40 процентов превышает их вместимость.

По данным Хьюман Райтс Вотч и других международных организаций, в узбекских тюрьмах по-прежнему происходят избиения, пытки и жестокое обращение.

Раздел «Политические заключенные» узбекского раздела доклада Госдепартамента США начинается с ареста блогера Отабека Сатори. В отчете блогер прямо не называется «политическим заключенным». Однако тот факт, что глава начинается с Отабека Сатори, говорит о том, что США признают его «политзаключенным».

Отабек Саттори известен своими критическими выступлениями в видеоблоге «Халк фикри» («Мнение народа») в Telegram и YouTube. 10 мая 2021 года он был приговорен к 6,5 годам лишения свободы.