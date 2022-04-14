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Турция назвала условие присоединения к санкциям против России
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) -  Турция будет следовать санкциям против России, если их одобрит Организация Объединенных Наций (ООН). Такое условия присоединения к санкционному режиму против Москвы назвал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает NTV.

«Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать», - сказал он.

Чавушоглу также напомнил, что власти Турции полностью имплементировали Конвенцию Монтре из-за ситуации на Украине. При этом, по его словам, она не позволяет Анкаре закрыть воздушное пространство для гражданской авиации.

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