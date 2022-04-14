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МИД Таджикистана осудил действия кыргызских пограничников в инциденте на границе

CentralAsia (TJ) -  Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 13 апреля в телефонном разговоре со своим кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым обсудили произошедший 12 апреля инцидент на таджикско-кыргызской границе, в результате которого погиб таджикский пограничник.

«Осудив действия кыргызских пограничников, С.Мухриддин потребовал провести объективное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности», - сообщает Национальное агентство новостей «Ховар».

В свою очередь, как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, в телефонном разговоре главы внешнеполитических ведомств сошлись во мнении о необходимости в «продолжении сторонами работ по укреплению мер доверия в районе госграниц и по описанию оставшихся участков» кыргызско-таджикской границы.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день описано лишь 519 км. Другие участки границы, включающие водные ресурсы и пастбища, являются спорными. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов.

Очередной конфликт на границе произошел 12 апреля, в результате перестрелки погиб таджикский пограничник, несколько человек с обеих сторон получили ранения.

Власти Таджикистана обвинили в развязывании конфликта кыргызских пограничников, а Бишкек возложил вину на таджикских пограничников.

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