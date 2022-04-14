В Турции заявили, что прилагают усилия для организации встречи между Путиным и Зеленским

CentralAsia (CA) - Турция проводит переговоры со сторонами конфликта на Украине и прилагает усилия для организации встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи», - сказал он в интервью телеканалу NTV. По его словам, проведение такой встречи зависит от согласия на нее российского лидера.

Чавушоглу полагает, что возможная встреча президентов России и Украины не является отдаленной перспективой.

По его словам, Турция оценивает переговоры РФ и Украины без достаточного оптимизма или пессимизма. «В последнее время <...> стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс. Мы же продолжаем говорить со сторонами. Мы подходим к нынешнему ходу переговоров ни с оптимизмом, ни с пессимизмом. Мы в данном случае придерживаемся реалистичных позиций», - сказал он.

Чавушоглу заявил, что Турция продолжит контакты с Москвой и Киевом, поскольку она «может помочь сторонам найти решение для проблемных моментов» при согласовании их позиций. «Однако несмотря на все трудности, возможность установить режим прекращения огня существует», - считает он.

Также Чавушоглу заявил, что Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести телефонные переговоры с Путиным. «Да, такие планы есть», - сказал он.

По словам Чавушоглу, Турция и Россия продолжают «поддерживать тесные контакты». «Я также планирую провести переговоры со своим коллегой [министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым], министры обороны двух стран также поддерживают связь», - добавил он.

С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта очный раунд переговоров прошел в Стамбуле.