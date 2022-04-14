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В Иране обнаружены надписи узбекского правителя Мирзо Улугбека и Алишера Навои

CentralAsia (UZ) -  На северо-западе Ирана доступно множество культурных памятников Тимуридов. Среди них недавно были обнаружены надписи, сделанные рукой внука Амира Темура - правителя и ученого Мирзо Улугбека и поэта Алишера Навои. Об этом сообщает издание «Народное слово».

«Во время своего визита в Иран Амир Темур встретился и подружился с шейхом Абу Бакром Зейн-уль-Обиддином Тайибини в Тайнабаде, провинция Мешхед. Он много лет вел с ним переписку. В честь этой дружбы сын Амира Темура Шахрух Мирзо построил в Тойнабаде великолепную мечеть. Мечеть сохранилась до наших дней и скрепила дружеские отношения многих наших ученых. Оказалось, что многие правители и знаменитости приходили в мечеть и считали за честь помолиться. В мечети есть стена почета для высокопоставленных гостей, где они пишут свои пожелания или письма. Просматривая их, мы обнаружили прекрасную новость – труды Мирзо Улугбека и Алишера Навои», - рассказал первый заместитель директора Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Турсунали Кузиев.

Сообщается, что в настоящее время ведется работа по научному изучению трудов узбекских ученых.

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