экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кыргызстан намерен построить торгово-логистические центры на границе с Узбекистаном, - кабмин КР

CentralAsia (UZ) -  Кыргызская Республика готова предпринять решительные действия по наращиванию объемов товарооборота. Об этом сегодня, 14 апреля, на церемонии открытия Кыргызско-Узбекского фонда развития сказал глава кабмина КР Акылбек Жапаров.

По его словам, сегодня в активной фазе реализации находятся проекты по строительству логистических центров вблизи кыргызско-узбекских границ, передает Tazabek.

«Особое внимание уделяется строительству и запуску торгово-логистического центра в городе Кызыл-Кия, связывающего Ферганскую и Баткенскую области. Уверен, что запуск данного торгово-логистического центра придаст мощный импульс развитию экспортно-импортных операций между нашими странами. Начата разработка технико-экономического обоснования автомобильной дороги, соединяющей город Кызыл-Кия с пунктом пропуска Иркештам на границе с Китайской Народной Республикой. Там же планируется строительство логистического центра. Таким образом Кыргызская Республика готова выступить транзитным мостом между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой», - сказал он.

Такие перспективные инфраструктурные проекты рассматриваются Кабинетом Министром в приоритетном порядке с целью создания благоприятных условий. «Также мы готовы к обеспечению и наращиванию объемов поставок в Республику Узбекистан цемента, угля, картофеля, мяса, молока и молочных продуктов», - добавил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Пакистанский борец надеется, что тренировки в Монголии повысят шансы на получение медалей
  • Более 9,2 млн человек в Казахстане получили все дозы вакцины от коронавируса
  • В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам из Таджикистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com