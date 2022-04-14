Кыргызстан намерен построить торгово-логистические центры на границе с Узбекистаном, - кабмин КР

CentralAsia (UZ) - Кыргызская Республика готова предпринять решительные действия по наращиванию объемов товарооборота. Об этом сегодня, 14 апреля, на церемонии открытия Кыргызско-Узбекского фонда развития сказал глава кабмина КР Акылбек Жапаров.

По его словам, сегодня в активной фазе реализации находятся проекты по строительству логистических центров вблизи кыргызско-узбекских границ, передает Tazabek.

«Особое внимание уделяется строительству и запуску торгово-логистического центра в городе Кызыл-Кия, связывающего Ферганскую и Баткенскую области. Уверен, что запуск данного торгово-логистического центра придаст мощный импульс развитию экспортно-импортных операций между нашими странами. Начата разработка технико-экономического обоснования автомобильной дороги, соединяющей город Кызыл-Кия с пунктом пропуска Иркештам на границе с Китайской Народной Республикой. Там же планируется строительство логистического центра. Таким образом Кыргызская Республика готова выступить транзитным мостом между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой», - сказал он.

Такие перспективные инфраструктурные проекты рассматриваются Кабинетом Министром в приоритетном порядке с целью создания благоприятных условий. «Также мы готовы к обеспечению и наращиванию объемов поставок в Республику Узбекистан цемента, угля, картофеля, мяса, молока и молочных продуктов», - добавил он.