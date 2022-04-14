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Кыргызстан и Узбекистан обсудили проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1

CentralAsia (UZ) -  Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провёл встречу с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в пресс-службе кабмина КР.

В кабмине сообщили, что на встрече стороны обсудили вопросы реализации проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, передает Тazabek.

Для достижения товарооборота между странами в 2 млрд долларов, глава кабмина предложил создать совместные предприятия, животноводческие кластеры, логистические центры и свободной экономической зоны в приграничной территории.

Кыргызстан также предложил проекты в рамках деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития. Среди них:

  • строительство торгово-логистического центра приграничной торговли в городе Кызыл-Кия,
  • строительство автомобильной дороги «Иркештам—Дараот-Коргон—Уч-Коргон», соединяющий данный центр с мультимодальным транспортным коридором «Китай—Кыргызстан—Узбекистан».

Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 было включено в Национальную программу развития Кыргызской Республики до 2026 года.

В пресс-службе президента 13 марта 2021 года сообщали, что по итогам визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан было подписано соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1» в Кыргызской Республике.

17 июня 2021 года на тот момент гендиректор ОАО «Электрические станции» Таалайбек Бектенов говорил, что емкость водохранилища Камбар-Атинской ГЭС-1 составит 5,4 млрд кубометров. Он добавлял, что Камбар-Атинская ГЭС-1 будет контррегулятором Токтогульской ГЭС.

Т.Бектенов добавлял, что ориентировочная стоимость проекта по ТЭО составляет 2,9 миллиарда долларов, а срок строительства — 12 лет.

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