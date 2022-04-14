Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 50 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:27, 14 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 14 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 19900 человек,
танков ‒ 753,
боевых бронированных машин ‒ 1968,
артиллерийских систем – 366,
РСЗО - 122,
средства ПВО - 64,
самолетов – 160,
вертолетов – 144,
автомобильной техники - 1437,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
специальная техника – 25.
пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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