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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 50 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 14 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19900 человек,

танков ‒ 753,

боевых бронированных машин ‒ 1968,

артиллерийских систем – 366,

РСЗО - 122,

средства ПВО - 64,

самолетов – 160,

вертолетов – 144,

автомобильной техники - 1437,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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