Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 50 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 14 апреля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 19900 человек, танков ‒ 753, боевых бронированных машин ‒ 1968, артиллерийских систем – 366, РСЗО - 122, средства ПВО - 64, самолетов – 160, вертолетов – 144, автомобильной техники - 1437, корабли /катера - 7, цистерн с ГСМ – 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 134. специальная техника – 25. пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia