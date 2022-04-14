Минобороны России сообщило об уничтожении 770 военных объектов Украины

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CentralAsia (CA) - Ракетными войсками и артиллерией России уничтожены 770 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди ликвидированных объектов зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций, 9 пунктов управления, а также склад боеприпасов.

Кроме того, российские военные высокоточным оружием уничтожили 12 объектов ВСУ за ночь на 14 апреля. В том числе 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь.

Представитель Минобороны также рассказал об уничтожении на аэродроме «Днепр» украинского вертолета Ми-8 и беспилотника «Байрактар ТБ-2».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2 179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 088 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.