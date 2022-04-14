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Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан обсудили вопросы сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 14 апреля обсудили по телефону вопросы двухстороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Мирзиёев поздравил главу венгерского правительства с победой возглавляемой им партийной коалиции на парламентских выборах страны, прошедших 3 апреля.

Межпартийная коалиция Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) Виктора Орбана получила 135 мест в парламенте из 199.

Также стороны обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипотношений между двумя странами.

"Были обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнёрства, ход исполнения договорённостей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Венгрии в Узбекистан в марте прошлого года", — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено реализации проектов кооперации в фармацевтике, сельском хозяйстве, животноводстве, пищевой промышленности, отрасли производства строительных материалов, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества в банковско-финансовом секторе, отмечает пресс-служба.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Рассмотрен график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

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