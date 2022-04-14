Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

Карл Нехаммер

CentralAsia (CA) - Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро.

Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.

Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостному агентству APA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, «что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа) и что можно продолжать платить в евро».

Нехаммер со своей стороны сообщил Путину, что изменения расчетов не должны нарушать западные санкции.

Он подтвердил, что по-прежнему выступает против запрета на поставки газа из России. По его словам, такого же мнения в ЕС придерживаются Германия, Болгария, Румыния и Венгрия. «Поддержка газового эмбарго будет означать, что и промышленность, и домашние хозяйства понесут серьезный ущерб», — сообщил он.

По словам Нехаммера, прекращение газовых поставок вызовет потерю рабочих мест и несет угрозу социального неравенства. Австрия прикладывает усилия для диверсификации поставок газа, но на это нужно время, заявил он.

Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам «недружественными странами», если они не будут платить в рублях с 1 апреля.