В Минобороны России сообщили о локализации пожара на крейсере «Москва»

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что открытого горения на пострадавшем вчера флагманском крейсере «Москва» нет. Взрывы боеприпасов прекращены, а очаг возгорания локализован, передает «Коммерсантъ».

По утверждению ведомства, крейсер сохраняет плавучесть и основное ракетное вооружение не повреждено. Причины пожара устанавливаются.

Минобороны также отметило, что экипаж был эвакуирован на другие корабли Черноморского флота, а сам крейсер сейчас пытаются буксировать в порт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере «Москва», но подробностей не привел.

«Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему», - сказал Песков.

Вчера вечером, 13 апреля, украинские официальные лица распространяли информацию о том, что крейсер был атакован ракетами «Нептун» под Одессой. Ночью 14 апреля Минобороны РФ заявило, что в результате пожара на борту сдетонировал боезапас. По сообщению ведомства, крейсер получил серьезные повреждения. В Минобороны РФ не уточнили, где произошел инцидент.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» водоизмещением 11,3 тыс. т был построен на Николаевском кораблестроительном заводе имени 61 коммунара. Был принят на вооружение 30 января 1983 года. Основное вооружение — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан». Также имеется противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж крейсера — 510 человек.