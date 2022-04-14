Парень бросился под поезд в метро Ташкента и выжил

CentralAsia (UZ) - На станции «Пушкина» в Ташкентском метрополитене 22-летний парень бросился под поезд. В пресс-службе метрополитена прокомментировали инцидент.

Движение поездов остановили на 5 минут.

Машинист смог вовремя остановить состав и молодой парень выжил.

Юноша был спасен сотрудниками внутренних дел и метрополитена, он не получил травм, — отмечается в сообщении.

Более подробная информация появится после завершения расследования.

Ранее на станции «Мирзо Улугбек» мужчина также бросился под поезд. О состоянии мужчины так и не сообщалось.