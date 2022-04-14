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ПРООН и МИД Великобритании подготовили обучающий курс по климатической безопасности в Центральной Азии

CentralAsia (UZ) -  Изменение климата является актуальной проблемой в Республике Узбекистан. Страна привержена делу существенного сокращения выбросов парниковых газов до 2030 года и роль молодежи является ключевой для достижения этих целей.

В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства иностранных дел и развития Великобритании (FCDO) «Политические действия по обеспечению климатической безопасности в Центральной Азии – Фаза II» был разработан онлайн-курс «Переговоры об изменении климата и итоги COP 26» для студентов из университетов Узбекистана.

Как сообщили в представительстве ПРООН в Ташкенте, курс представляет собой учебную программу по ознакомлению студентов с проблемами изменения климата, их последствиями и течением климатических переговоров, которые привели к таким глобальным соглашениям, как Киотский протокол и Парижское соглашение.

Прохождение курса позволит молодежи Узбекистана принять участие в международных обучающих программах по изменению климата, поездках на объекты использования альтернативных источников энергии, а также студенческих мероприятиях, организованных в рамках проекта.

По окончании курса студенты получат сертификат.

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