экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вашингтон отправит своих представителей на Украину - СМИ

CentralAsia (CA) -  Власти США размышляют над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине, заявил американский президент Джо Байден, сообщает CNN.

«Мы определяемся с таким решением сейчас», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста. По информации СМИ, на данный момент Вашингтон рассматривает кандидатуры, которых могут отправить в составе делегации. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Ранее стало известно, что администрация США увеличит объемы разведданных, передаваемых в интересах Украины. «Мы внесли изменения в наши руководящие принципы, чтобы способствовать передаче разведданных Украине», — заявил сотрудник разведки на правах анонимности. Он добавил, что Соединенные Штаты имеют планы активизировать сотрудничество в области передачи разведданным в том числе и в тех районах, что не контролировались Киевом с 2014 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Дружба Америки на Ближнем Востоке умирает естественной смертью, - Foreign Policy
  • На Украине арестовали имущество оппозиционера Медведчука
  • Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com