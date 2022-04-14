В Украине приняли закон о запрете символов Z и V

CentralAsia (CA) - Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон, запрещающий символику, которую используют Вооруженные силы России, пишет ТАСС в четверг, 14 апреля.

Законопроект был внесен в парламент в конце марта. Его авторы призвали запретить различную символику российских Вооруженных сил, а также буквы Z и V. После вступления закона в силу их нельзя будет использовать «без правомерного контекста или в контексте оправдания» действий России на Украине или любых других военных действий.

Поясняется, что эта символика считается использованной, если она размещена на любых рекламных носителях, в местах проведения массовых мероприятий, в агитационных материалах (за исключением агитации против военных действий на территории Украины) и в любых произведениях (фильмах, телепередачах, видеоблогах), созданных после 24 февраля, а также на одежде или транспортных средствах.

Правомерным использование такой символики остается в произведениях, осуждающих российские власти, либо в «фотографических произведениях, информационно-аналитических произведениях, материалах средств массовой информации» в случаях, если такие материалы «не могут трактоваться как направленные на оправдание агрессии против Украины». Кроме того, буквы Z и V можно продолжать использовать в торговых марках, зарегистрированных до 24 февраля.

Запрещается также любая другая пропаганда «российского режима» и «акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации».

«Виновные в нарушении требований настоящего закона несут гражданско-правовую, административную, административно-хозяйственную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Украины», — говорится в документе.

Буквы Z и V изображены на российской технике, которая участвует в военной операции на Украине. В Минобороны заявляли, что эти символы означают «Zа победу», «Сила V правде» и «Zадача будет Vыполнена». Сторонники операции и органы власти стали использовать эти символы и в повседневной жизни — например, в названиях своих аккаунтов в соцсетях.