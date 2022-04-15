Делаем добро вместе с моим монгольским коллегой Ганхуяг Чулуун Хутагт, — Джованна Мингарелли

Ганхуяг Чулуун Хутагт и Джованна Мингарелли

CentralAsia (MNG) - «Я рада снова оказаться в Улан-Баторе впервые с 2013 года. Страна изменилась – стала красивой, много новостроек. Я вижу, что миллениалы (население в возрасте от 25 до 40 лет) наделены полномочиями и участвуют во многих проектах, включая Global Shapers Hub. Сегодня утром я имела большое удовольствие встретиться с командой Global Shapers Hub в рамках семинара Global Dignity, ради которого я здесь. Меня пригласили в Монголию представлять Global Dignity в качестве председателя правления международной организации и канадского председателя», — говорит Джованна Мингарелли.

Она является генеральным директором M&C Consulting, MC2 и MC3 Inc., а также председателем совета директоров Global Dignity.

Global Dignity — это нерелигиозная, неполитическая, некоммерческая организация, стремящаяся дать детям в детском саду возможность достойно учиться до 12-го класса в 80 странах.

«Каждый год мы оказываем влияние на 1 миллион молодых людей во всем мире, предлагая бесплатные учебные материалы и ресурсы на нашем веб-сайте и организуя мероприятия от 20-минутных семинаров до школьных пленарных заседаний, а также мероприятий и концертов. Наша цель — для всех. вести достойную жизнь. Это означает, что каждый должен признавать и уважать свою ценность, а также признавать и уважать ценность других. Когда мы это делаем, это укрепляет уверенность, любовь и доверие. И когда мы есть доверие, у нас больше продуктивности, позитива, сотрудничества (как на местном, так и на международном уровне), и, что наиболее важно, оно приносит мир. Доверие приносит мир, и мы находимся в критическое время в мире, когда нам нужно больше мира», — сказала Джованна. «Я очень рада быть сегодня в Улан-Баторе и проводить этот семинар вместе с моим коллегой Ганхуяг Чулуун Хутагт, генеральным директором Ard Financial Group (Ard) и страновым председателем Global Dignity в Монголии, а также нашими уважаемыми гостями и участниками».

«Одним из вопросов, которые мы обсуждали во время семинара, была текущая кампания в социальных сетях Unite Kindness, которую Global Dignity разработала в мае 2020 года в ответ на пандемию COVID-19. Кампания была разработана для расширения возможностей молодых людей, чтобы они могли чувствовать себя расширения прав и возможностей во время бедствия, когда из-за COVID-19 происходят карантины. Мы хотели, чтобы они могли делиться своими добрыми делами в социальных сетях, чтобы они чувствовали себя частью глобального сообщества людей, которые были вовлечены и действовать в своих сообществах, а не чувствовать себя одинокими. Кампания технологически обеспечивается сочетанием технологии чат-бота на базе искусственного интеллекта и программного обеспечения для агрегирования, которое собирает акты доброты из Facebook, Twitter и Instagram и демонстрирует все действия. доброты в рамках 40 различных кампаний доброты по всему миру на веб-сайте Global Dignity по адресу globaldignity.org/unitedkindness».

«Кроме того, в третью неделю февраля этого года Канада отпраздновала нашу первую Национальную неделю доброты. Это законодательство вступило в силу в июне этого года, что сделало Канаду первой страной в мире, отметившей одну неделю доброты, когда правительство постановило, что все компании, организации и отдельные лица обмениваются ресурсами и инструментами и участвуют в мероприятиях, способствующих большей доброте, потому что это является вопросом здоровья и благополучия всех канадцев, поэтому мы запустили кампанию в Канаде на местном уровне. . Это было наше первое участие в кампании на местном уровне. Сейчас мы разворачиваем кампанию на международном уровне посредством запусков в городах. Следующей страной, в которой мы запустим кампанию, будет Монголия. Мы также ведем переговоры с официальными лицами в Лондон, Великобритания и скоро в Италии», — сказала она.

Кроме того, я говорила о «Будущем работы» в рамках Экономического форума Монголии 8 апреля. Этот форум был первоначальной причиной, по которой меня пригласили в Монголию еще в 2013 году, и причиной, по которая я вернулась на этот раз. Я была рада присоединиться к этой дискуссии и поделиться некоторыми мыслями из Канады о вступлении канадского правительства в гиг-экономику через нашу технологическую платформу Talent Cloud, в которой я являюсь внешним консультативным членом. Канада прилагает усилия, чтобы включить работу по контракту на основе концертов в правительство, что позволяет проводить такие политики, как отпускные и т. д., чего никогда раньше не было в правительстве. Об этом я рассказала на Монгольском экономическом форуме.

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