Монголия выдвигает на первый план «новую политику восстановления» на Экономическом форуме

CentralAsia (MNG) - Одним из основных выводов стала частичная приватизация некоторых государственных предприятий в попытке привлечь иностранные инвестиции.

7 и 8 апреля в Монголии прошел Экономический форум, который был отменен в течение последних двух лет из-за COVID-19. Одним из ключевых выводов форума является частичная приватизация некоторых государственных предприятий для привлечения прямых иностранных инвестиций в различные сектора.

Монгольский экономический форум 2022 года подчеркнул Новую политику восстановления нынешней администрации в соответствии с долгосрочным планом развития страны «Видение 2050». Политика восстановления представляет собой дорожную карту для ускорения индустриализации Монголии, снижения уязвимости страны, не имеющей выхода к морю, с целью увеличения ВВП и средств к ее граждан.

В форуме приняли участие 1200 субъектов, в том числе государственные органы, представители посольств иностранных государств, частного и государственного секторов, СМИ. Двухдневное мероприятие открыли премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, Марчелло Эстеван из Всемирного банка и Майкл Макаду из Boston Consulting Group.

Монгольский экономический форум дает правительству возможность раскрыть инвестиционные возможности важным заинтересованным сторонам, как внутри страны, так и за рубежом. Это особенно важно для инфраструктурного сектора Монголии, поскольку страна стремится стать более ориентированной на экспорт страной.

В декабре 2021 года кабинет Оюун-Эрдэнэ предложил монгольскому парламенту Новую политику восстановления, которая была одобрена в марте. Критики нынешней администрации подчеркнули увеличение государственных расходов и социальных программ, отраженных в политике. С момента вспышки COVID-19 государственные расходы на социальные программы достигли 10 трлн монгольских тугриков ($3,3 млрд), включая государственную поддержку 64 400 предприятий. Правительство Монголии заявляет, что эта поддержка позволила сохранить около 360 000 рабочих мест.

Новая политика восстановления Монголии направлена на решение шести ключевых экономических проблем: торговые порты, энергетика, индустриализация, развитие городов и сельских районов, «зеленое» развитие и эффективное управление. Одной из ключевых особенностей плана восстановления стала частичная приватизация государственных предприятий для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций.

Во время своего выступления на форуме Оюун-Эрдэнэ заявил: «Мы приглашаем местный бизнес, иностранных партнеров и международные организации к сотрудничеству для достижения инвестиционной цели в размере 150 трлн тугриков ($49,3 млрд), которая направлена на удвоение ВВП за счет устранения препятствий в шести приоритетных областях: энергетика, приграничные порты. , индустриализация, восстановление городов и сельских районов, «зеленое» развитие и эффективность государственного сектора».

Двухдневный Экономический форум также затронул текущее состояние международных отношений и влияние российско-украинской войны на глобальную продовольственную безопасность, а также продолжающийся экономический спад, поскольку страны только начали восстанавливаться после ущерба, нанесенного пандемией. В равной степени пострадала и Монголия.

Во второй день Экономического форума участники дискуссии обсудили возникающие вопросы, такие как изменение климата, экологические проблемы Монголии и цифровое управление.

В октябре 2021 года во время саммита по изменению климата в Глазго президент Монголии Хурэлсух Ухнаа обсудил подход Монголии к решению экологических проблем, таких как вырубка лесов и опустынивание, путем посадки одного миллиарда деревьев, общенациональная кампания, которая уже началась.

Обсуждения на Экономическом форуме касались насущных экономических проблем, включая рост инфляции, рост цен на нефть и нехватку сахара и других товаров, которые Монголия импортировала из России на протяжении десятилетий. Чтобы справиться с этими внезапными проблемами, правительство обнародовало свой план по внедрению механизма ограничения цен для стабилизации цен на основные товары, такие как мясо, мука и нефть.

Монголия давно планировала удовлетворить внутренние потребности при одновременном увеличении экспорта в соседние страны и за их пределы. Для достижения этой цели Монголия намерена превратиться из поставщика сырья в промышленно развитое государство. Это потребует значительной связи с инфраструктурой. С этой целью Новая политика экономического восстановления подталкивает к созданию свободных экономических зон и стратегической взаимосвязи развития бизнеса между провинциями.

Помимо своих долгосрочных целей, Монголия борется с краткосрочными торговыми барьерами, вызванными пандемией. Например, китайско-монгольские приграничные торговые порты по-прежнему закрыты из-за COVID-19. В ходе Экономического форума министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх побеседовала с министром иностранных дел Китая Ван И, и обе стороны подчеркнули важность совместных усилий по открытию границ и ускорению торговли.

В интервью S&P Global вице-министр Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Батнайрамдал Отгоншар заявил: «Монголия наращивает свои усилия по поставкам сырья, такого как коксующийся уголь и медь, в Китай в 2022 году после вялой торговли 2021 г., поскольку он расширяет свой горнодобывающий сектор и расширяет свою транспортную сеть». По данным Министерства горной и тяжелой промышленности, в 2021 году Монголия экспортировала 15,9 млн тонн угля, что на 44,3% меньше, чем в предыдущем году.

Огромные природные ресурсы Монголии являются воротами страны к экономическому процветанию. Однако для того, чтобы это сырье и товары полностью ускорили развитие Монголии, Монголии потребуются другие страны, чтобы фактически покупать ее уголь и медь, и Монголия возлагает свои надежды на Китай, предполагая, что запланированные железнодорожные проекты для увеличения трансграничной торговли могут быть завершены.

Хотя для Монголии жизненно важно поддерживать хорошие экономические отношения со своими соседями, учитывая текущую экономическую нестабильность, Монголия готова принять третьих соседей для бизнеса и углубления торговых партнерских отношений. Для привлечения иностранных инвестиций и снижения барьеров для ведения бизнеса в Монголии, особенно в горнодобывающей промышленности, государственные органы перешли на цифровые услуги по обработке и выдаче лицензий.

В своем заключительном слове на Монгольском экономическом форуме Оюун-Эрдэнэ подчеркнул двойную роль форума как места для консультаций с представителями отрасли, а также как платформы для обеспечения роста, которая должна быть доступна и разделяема каждым монгольцем. Он также выразил признательность монгольской молодежи за их активность, намекая на недавние протесты молодых монголов, которые считают, что их страна оставила их позади.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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