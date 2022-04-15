2 бюджетным перевозчикам разрешено выполнять рейсы по маршруту Инчхон — Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Jeju Air Co и T'way станут первыми бюджетными перевозчиками Южной Кореи, которые будут выполнять прямые рейсы в монгольский город Улан-Батор, сообщило в четверг министерство транспорта.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Кореи решило предоставить Jeju Air, ведущему низкобюджетному перевозчику страны, лицензию на выполнение маршрута четыре раза в неделю, а его меньшему конкуренту T'way — три раза в неделю с июня по сентябрь во время заседание его комиссии по обсуждению воздушных перевозок.

В настоящее время крупнейшая авиакомпания страны Korean Air Lines Co. и номер 2 Asiana Airlines Inc выполняют маршрут шесть раз в неделю и три раза в неделю соответственно, и в четверг им было дано разрешение добавить еще один рейс в неделю каждый.

По данным министерства, несколько перевозчиков, в том числе Jeju Air и T'way, искали монгольский маршрут, и решение было принято в соответствии с надлежащими правилами и проверкой.

В ходе встречи министерство также выдало лицензии на девять дополнительных международных маршрутов пяти местным перевозчикам, в том числе бюджетному перевозчику Fly Gangwon, который был выбран для работы два раза в неделю на маршруте между восточным прибрежным округом Янъян и городом Чэнду на юго-западе Китая.

Заседание комиссии по распределению маршрутов полетов в прошлом году не состоялось из-за пандемии. В этом году сессия была проведена, поскольку страна стремится нормализовать авиасообщение в соответствии с национальным стремлением вернуться к нормальной жизни.

«Мы будем полностью готовы к этим новым рейсам без сучка и задоринки. Мы продолжим усилия по получению дополнительных лицензий на полеты посредством авиационных переговоров (с зарубежными странами), чтобы наши люди посещали разные страны», — сказал официальный представитель министерства Ким Ён Сок.

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