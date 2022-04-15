Чтобы расширить международные ворота, нам необходимо стать ближе к АСЕАН и активно укреплять наше партнерство, — Б.Дашравдан

Дашравдан Балжинням

CentralAsia (MNG) - Китай, вечный сосед Монголии, является второй по величине экономикой в ​​мире. Пандемия показывает, как падает экономика нашей страны, когда КНР закрывает свои границы, и насколько Монголия зависит от одной страны. Мы поговорили с Дашравдан Балжинням, консультантом и исследователем Делового совета Восточного партнерства, о потенциале развития на базе Китая.

Он подчеркнул важность доступа Монголии к рынкам Юго-Восточной Азии.

- На прошлой неделе прошел Монгольский экономический форум. Насколько эффективным вы его видите?

- Хоть я и не участвовал в экономическом форуме, кажется, что дискуссии носят очень общий характер. Участвовавшие представители частного сектора, как бы пытаясь построить социализм, требовали чего-то от государства. Фактически, коммерческий бизнес должен найти собственное решение. Это может зависеть от правительства, но 60 процентов из них могут сделать это сами, особенно вместе.

Представление о том, что мелкие торговцы — это спекулянты социалистической эпохи, не исчезло. Но эти люди являются крупными игроками в экономике. Сегодня в Монголии наличные деньги есть только у торговцов рынка Нарантуул и Зуун-Айл. Однако у этих людей очень мало возможностей свободно участвовать в экономике и получать банковские кредиты.

Наша страна импортирует в четыре раза больше, чем экспортирует. В этом смысле 80% участников Монгольского экономического форума должны быть трейдерами. Но были политики, журналисты и люди в отрасли, чей бизнес был не ясен. Были даже участники вторичного рынка на фондовом рынке.

Если хотят устранить импортный блок, то необходимо было привлечь сектор розничной торговли, торговцев в Нарантуул, Зуун-Айл и Мишээл, а также небольшое количество производителей на форуме. Кроме того, должны быть привлечены исследователи и молодые люди, которые хотят развивать бренд.

Поскольку сам состав участников Экономического форума ущербен, понятно, что либо будет принято ошибочное решение, либо решения не будет вообще, и оно окажется напрасным.

- Положение двух наших соседей оказывает негативное влияние на экономику Монголии. Как вы думаете, видите ли вы вещи, на которых вам нужно сосредоточиться и обсудить в это время?

-Глядя на текущую ситуацию, два наших соседа находятся в очень критическом состоянии.

Путин совершил агрессию. В смысле войны у России заканчиваются экономические ресурсы и возможности. Эта ситуация напрямую влияет на нас. Никто не знает, как долго будет продолжаться эта война. Так что нашей стране нужно планировать минимум на 2-3 года. По крайней мере, логистический транзит через нашу страну резко сократится. Наш импорт также сокращается. Нужен новая ворота импорта товаров с Запада, таких как европейские товары и немецкие машины и оборудование, которые ввозились через Россию. Этот груз придет к нам более окольным и более длинным путем. Остается только один вариант через Китай. В итоге это станет себестоимостью и повысится цена в нашей стране. Транспортный кризис продолжится.

- Прямо рядом с нами находится ядро ​​мировой торговли и вторая по величине экономика. Как следует использовать эту возможность?

- Нам нужно сосредоточиться на Юго-Восточной Азии, а не только на Китае. В частности, нам нужно говорить об АСЕАН, Ассоциации Юго-Восточной Азии, чтобы говорить об экономических отношениях с Австралией, Индонезией, Новой Зеландией, Японией и Кореей, которых мы видим своими угольными и мясными конкурентами. АСЕАН — очень крупная экономическая организация, в которую входят 11 стран, включая Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию. Здесь обсуждается рынок с населением более 890 миллионов человек. Он имеет самый высокий валовой внутренний продукт в мире.

Наша страна говорит о ШОС и Евразийском экономическом союзе с базой в России, но с точки зрения экономики всегда упускает АСЕАН. Однако у АСЕАН есть квоты даже в ООН. Это крупная структура, которая перемещает Юго-Восточную Азию со многими преимуществами, включая соглашения о свободной торговле с пятью странами: Японией, Кореей, Китаем, Новой Зеландией и Австралией, а также уступки в тарифах на авиаперевозки и другие валюты.

Монголии необходимо сблизиться с АСЕАН и активно укреплять свое партнерство, чтобы увеличить свое международное присутствие.

Есть восточная мудрость «Подружитесь с дальними врагами, чтобы поразить ближнего врага». Если убрать слово «враг» и понимать его в торгово-экономических терминах, АСЕАН является одним из экономических ворот нашего третьего соседа. Поэтому нужно обращать на это внимание, проводить совместные экономические форумы, тренинги, встречи, очень хорошо вовлекать как государственный, так и частный сектор. Я хотел бы присоединиться к АСЕАН, если это возможно. Это должно быть тщательно изучено Национальной торгово-промышленной палатой Монголии и Министерством иностранных дел. Тогда можно будет говорить о расширении нашей экономики.

-Вы говорите, что наша страна не знает точного характера своего соседа и не имеет четкого понимания экономической политики Китая. Давайте поговорим об этом подробнее.

- В случае с Китаем Си Цзиньпин фактически отступает с точки зрения экономической политики. Правящая компартия Китая выдвинула предложение убрать из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками. Съезд партии в октябре и ноябре решит, исполнять ли свой мандат в третий раз.

Во время своего первого срока полномочий Си Цзиньпин выступил с инициативой «Один регион, один путь» с лозунгами открытой международной экономики, Китая как защитника глобализации и поддержки свободной экономической торговли.

Но в последние пять лет, особенно в 2018 году, в Китае что-то наблюдается. Это противоречит политике «открытых реформ», начатой ​​Дэн Сяопином в 1979 году. Он ограничивает крупные корпорации, такие как Alibaba и Tencent. Для этого самое большое используемое оружие — это коррупция.

Прикрываясь коррупцией, они проводят политику расправы с бизнесменами, артистами, лицами и организациями, более авторитетными, чем партии и партийные лидеры. В результате высокие темпы экономического роста Китая, которые усиливались, неизбежно замедлятся в ближайшие 5-10 лет. Действия, связанные с COVID-19, также очень строгие и нелиберальные. Людям это не нравится.

В частности, жители Фуцзяня, Гуандуна, Чжэцзяна, Цзянсу, Шаньдуна и Шанхая, опор экономики Китая на юго-восточном побережье, очень недовольны политикой партии, которая все ограничивает и контролирует.

В Китае, например, проверяется каждая внутренняя транзакция на сумму более 5000 юаней. У компаний большие проблемы с получением наличных денег из банка.

Под видом умного городского планирования они усиливают камеры наблюдения и расширяют системы распознавания лиц.

Я имею в виду, что наш северный сосед напрямую разжигает агрессивную войну. Южный сосед начинает отказываться от своей 30-летней либеральной экономической политики. Эти факторы необходимо учитывать нашему правительству, парламенту и бизнес-сообществу, чтобы найти выход и принять меры. По крайней мере, Монголия должна четко и ясно понимать, что происходит в двух ее соседях.

- Что бы вы сказали об импорте? Около 50 процентов нашего импорта зависит от Китая.

- Мы много говорим о кластерах. Но мы не говорим и не понимаем кластер импорта. Кластеры очень ограничены для перевода и включения в учебники. Например, кластер — это процесс, в ходе которого предприятия в данной области объединяются для производства чего-либо и предоставления услуг при государственной поддержке. Кластеры определяются не только географическими факторами. Проще говоря, это процесс, посредством которого люди работают вместе, чтобы предоставить продукт или услугу другим и получить прибыль. Сотрудничество и взаимодополняемость являются ключевыми понятиями, а не обязательно географическими факторами. Кроме того, участие правительства не обязательно.

- У вас есть интересная идея. Можете ли вы объяснить кластер импорта более подробно?

- Монгольские импортеры стали и компании-импортеры строительных материалов, розничные торговцы имеют дело с китайскими местными компаниями отдельно. Имея дело с ними, в Эрээнхоте или, в лучшем случае, они связываются с брокерскими фирмами в Пекине. Внутренняя логистика Китая также используется отдельно. Отдельное таможенное оформление. Это еще одна важная причина, по которой грузы и импорт застревают на контрольно-пропускных пунктах примерно на 50 процентов.

Импортный кластер — это группа компаний, которые заказывают одну и ту же продукцию и продают ее на рынке Монголии. Это сэкономит много денег, таких как цена, транспортные расходы и таможенное оформление.

В последнее время в Эрээнхоте фанера стоит 65-78 юаней, но у нас есть возможность изучить и купить ее по 47-55 юаней. Если компании сливаются, скапливаются и увеличивают свое число, есть шанс, что ее цена упадет еще больше.

Что касается импорта, то много говорят о том, что наша страна станет страной-производителем. До COVID-19 были люди, которые говорили: «Если Монголия закроет все свои границы, мы станем страной-производителем и будем делать все сами». Это заблуждение. За исключением Китая и Вьетнама, большинство развивающихся стран мира получают свой первоначальный капитал от торговли.

Импорт ввозится и продается внутри страны или через третьи страны. Даже если он не передан, он поддерживает международные фирмы, работающие за границей, и отказывается от реэкспорта продукции из соседних или несоседних стран. Таким образом они создают свой первоначальный капитал.

В последнее время в мире существует стандарт. Это следующий этап в развитии импортеров, процесс превращения в производителя. Это не такой уж плохой процесс. Мы проходим через этот процесс.

Если вы посмотрите на растущих производителей сегодня, компании, которые раньше импортировали яйца, теперь производят яйца, а компании, которые импортируют цемент, теперь производят цемень европейского стандарта.

Арматурные заводы будут строиться только среди компаний, импортирующих арматуру. Это второй этап развития импортеров. Следующий шаг – стать иностранным инвестором.

- Давайте еще раз поговорим о том, что Монголии необходимо сосредоточить свою экономическую политику на АСЕАН, а не просто рассматривать Китай как большой рынок. С присоединением 11 стран и пятью странами, заключившими соглашения о свободной торговле, Китай не за горами. Как именно молодые люди и предприниматели могут выйти на этот рынок?

- Одной из неудач Монголии с 1990 года является реэкспорт. Братья перевозили сумками товары и экспортировали китайские товары в Россию, а затем в Германию. Говорят, что даже экс-президент Баттулга купил фотокамера в Сингапуре и продал его в Европу. Это было время, когда осуществлялся реэкспорт в классическом понимании.

Итак, с развитием онлайн-торговли мы можем реэкспортировать локально. Кроме того, есть несколько преимуществ с точки зрения человеческих ресурсов. Монголы могут общаться с азиатами. Потому что у них одно лицо. Психологически мы больше похожи на европейцев. Мы понимаем их. Кроме того, у монголов есть талант выучить иностранный язык за короткое время.

Используя эти преимущества, можно поставлять китайские товары в страны АСЕАН и возвращать продукцию АСЕАН в Японию, Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Наши компании имеют возможность открывать филиалы в Ханое, Токио и Сиднее, Вьетнам и продавать свою продукцию на рынках этих 16 стран.

Это наша возможность.

В прошлом году монгольские граждане перевели в Монголию около 560 миллионов долларов. Большую часть денег зарабатывают физические лица. Если этих людей превратить в организованные кооперативы и компании, то есть вероятность, что прибыль, поступающая в страну, увеличится в ближайшее время в 5-6 раз и сравняется с ВВП.

Наши границы могут быть закрыты. Экспорт может быть заблокирован. Но никто и никогда не может лишить монгола права выезжать за границу, свободно мыслить, свободно говорить.

Я хотел сказать, что молодые люди уезжали за границу не только для нелегальной работы, а для того, чтобы выучить их язык, изучить их бизнес-среду и научиться торговаться со странами. Вот что значит иметь общее понимание торговли. Получив опыт, мы можем легко решить, как импортировать и экспортиовать нашу или иную продукцию и как развивать наш бренд.

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