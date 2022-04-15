Минстрой Монголии будет сотрудничать с IH Corporation по развитию города Новый Зуунмод

CentralAsia (MNG) - Министр строительства и городского развития Б.Мөнхбаатар провел встречу с генеральным директором Incheon City Corporation (IH Corporation) Ли Сын У, чтобы обсудить сотрудничество с корпорацией, сыгравшей важную роль в развитии более 10 южнокорейских городов.

В начале встречи министр подчеркнул, что отношения и сотрудничество между двумя странами развиваются по широкому спектру направлений с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, проинформировав южнокорейскую сторону о том, что Кабинет Министров Монголии утвердил Генеральный план развития города Новый Зуунмод.

Министр также сообщил, что предпринимаются усилия по налаживанию сотрудничества с международными донорскими организациями, демонстрируя заинтересованность в сотрудничестве с Южной Кореей, которая успешно построила современные умные и зеленые города, по развитию экономической модели города-спутника и подземной инженерной инфраструктуры.

Г-н Ли Сын Ву сказал: «Городское планирование требует большой работы, но у нас есть большой опыт в области городского развития. Все начинается с приобретения земли и детального планирования. Утверждение генерального плана развития города — первый важный шаг».

Кроме того, стороны обменялись мнениями о согласовании планов развития транспортно-логистического центра Хушиг Валлеу с Улан-Батором и сельской местностью, строительстве современных «умных» и «зеленых» городов, опыте Южной Кореи по переносу своих административных офисов в город Седжон и договорились о сотрудничестве в Развитие нового города.

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