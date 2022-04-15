экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Крейсер «Москва» затонул

CentralAsia (KZ) -  Крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и сдетонировали боеприпасы, затонул, сообщило Минобороны России.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - сообщили в ночь на 14 апреля в ведомстве.

Как отметили в издании «РБК», Минобороны не проинформировало, где в момент пожара находилась «Москва» — флагман Черноморского флота. По данным оперативного прогноза Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) от 12:00 14 апреля, в 15:00 в Черном море ожидался сильный ветер (более 20 м/с), максимальной скорости он должен был достигать в районе Туапсе. Затем по прогнозу ветер должен был стихать: с 18:00 до полуночи должен был составлять от 15 до 20 м/с (наиболее сильный ветер ожидался в центральной и восточной частях Черного моря), позже — менее 15 м/с.

Опрошенные РБК эксперты считают, что выход крейсера из строя вряд ли окажет влияние на ход боевых действий в

Украине. Как пояснял сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, специалист по ВМФ Илья Крамник, крейсер в первую очередь предоставлял информацию, полученную с помощью его радарной системы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Министр обороны Китая посетит Туркменистан в начале мая
  • Песков: пока нет предложений об очных переговорах с Киевом
  • В Турции заявили, что прилагают усилия для организации встречи между Путиным и Зеленским


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com