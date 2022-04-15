В Германии задержаны члены группировки, планировавшей «свержение демократии»

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- 8:08, 15 апреля 2022
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CentralAsia (KZ) - Правоохранительные органы Германии задержали четырех подозреваемых по делу о подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, а также о нарушении Закона о контроле над оружием и вооружениями, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на земельное ведомство по уголовным делам (LKA).
Расследование велось с октября 2021 года под руководством прокуратуры Кобленца и при участии Центрального управления по преследованию экстремизма и терроризма.
По их данным, группировка ставила своей целью выведение из строя объектов энергоснабжения с тем, чтобы вызвать длительное отключение электроэнергии по всей Германии.
«Этот шаг был призван создать условия, схожие с обстановкой во время «гражданской войны», в конечном итоге преступники хотели «свергнуть демократический строй в Германии», -
указали в LKA.
Кроме того, в планы группировки входило похищение известных общественных деятелей. Как уточнило агентство AFP, по всей видимости, речь шла, в частности, о министре здравоохранения Германии Карле Лаутербахе, являющимся ревностным сторонником обязательной вакцинации от COVID-19. По версии следствия, подозреваемые имеют отношение к правоэкстремистскому течению «рейхсбюргеров» и радикальных противников COVID-ограничений.
Некоторые из задержанных ранее уже попадали в поле зрение полиции. В ходе рейда было изъято оружие (в частности, 14 единиц длинноствольного и семь - короткоствольного, а также автомат Калашникова), боеприпасы, наличные в размере 8900 евро, многочисленные золотые слитки и серебряные монеты, банковские чеки на сумму более 10 000 евро.
Прошли обыски на 20 объектах в Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Баварии, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне и Тюрингии. Всего было задействовано 3 прокурора, около 270 полицейских сотрудников, включая представителей спецподразделений.
Полиция также изъяла мобильные телефоны, различные носители информации, блокноты и многочисленные письменные документы, касающиеся планов переворота, поддельные сертификаты вакцинации и тестирований на коронавирус SARS-CoV-2.
В отношении задержанных запрошены ордера на арест. Подозреваемые должны предстать перед следственным судьей до конца дня 14 апреля.
В феврале в федеральной земле Рейнланд-Пфальц арестовали двоих мужчин по подозрению в убийстве полицейских на западе Германии. Тогда у следователей не было указаний на то, что преступление было совершено по политическим мотивам или что подозреваемые имели отношение к правоэкстремистскому движению «рейхсбюргеров».