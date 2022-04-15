Товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном в 2021 году достиг $950 миллионов

CentralAsia (UZ) - В Бишкеке 14 апреля состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардора Умурзакова с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли, в ходе встречи были рассмотрены вопросы развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, водно-энергетической, туристической и гуманитарной сферах. Выражена взаимная приверженность дальнейшему расширению и углублению многоплановых узбекско-кыргызских взаимоотношений.

Отмечен заметный рост показателей взаимной торговли: за последние 5 лет объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в 5 раз и в 2021 году достиг отметки в 950 миллионов долларов США. Озвучено, что в настоящее время имеются все предпосылки для доведения объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов, в связи с чем необходимо усилить работу по укреплению связей между деловыми кругами двух стран.

Также существенный прогресс наблюдается и в инвестиционной сфере. В данном контексте стороны приветствовали официальное открытие Узбекско-Кыргызского фонда развития, призванного стать катализатором роста инвестиционного партнерства между двумя государствами.

Помимо этого, участники встречи обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества и озвучили ряд предложений по дальнейшей активизации межправительственного и межведомственного взаимодействия с целью ускоренного продвижения совместных проектов и инициатив и оперативного решения имеющихся вопросов.

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации совместных усилий по дальнейшему наращиванию партнерства по всем рассмотренным направлениям, а также качественной и своевременной реализации имеющихся договоренностей.