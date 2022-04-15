Армения начала платить за российский газ в рублях

CentralAsia (CA) - По информации министра экономики Армении Вагана Керобяна, республика начала расплачиваться за российский газ в рублях. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — заявил он в интервью РБК. По его словам, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях.

«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» является единственным поставщиком природного газа в Армению, который продается потребителям. Оператор газотранспортной сети Армении — «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» «Газпрома». Цена российского газа для Армении составляет $165 за 1 тыс. куб. м. В 2021 году Армения закупила в России газ на $414 млн и нефтепродуктов — еще примерно на $270 млн.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает, что российский газ теперь должен продаваться за рубли. Но это касается только «недружественных стран» — в первую очередь, членов Евросоюза, которые ввели санкции против России в ответ на военные действия в Украине.

Армения не присоединялась к этим санкциям. Но 23 марта вице-премьер республики Мгер Григорян заявил, что Армения ведет переговоры с Россией о расчетах в рублях. «[Этот вопрос] обсуждается, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в ЕАЭС. Естественно, страны предлагают, чтобы параллельно решению этого вопроса были решены вопросы инструментария экспортируемой в крупном объеме валюты за импортируемый товар», - сказал тогда он. Армения и Россия наряду с Белоруссией, Казахстаном и Кыргызстаном входят в Евразийский экономический союз.

Керобян сказал в интервью РБК, что «есть понимание» о том, что «нужно двигаться к национальным валютам» в расчетах между членами ЕАЭС и «с российской стороны есть продвижение в этом направлении». «Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — добавил он.