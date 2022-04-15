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Экс-главе КНБ Кариму Масимову продлили арест до 6 мая
Карим Масимов
Карим Масимов

CentralAsia (KZ) -  Экс-председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили арест до 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ, передает КазТАГ.

Также продлены сроки ареста для бывших заместителей Масимова.

«Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 мая 2022 года, Ергожина – до 8 мая 2022 года», - говорится в сообщении.

В прокуратуру также направлены материалы о продлении срока содержания под стражей экс-зампреда КНБ Марата Осипова до трех месяцев.

«Подозреваемые содержатся в условиях следственного изолятора», - отметили в КНБ.

Уголовное дело в отношении Карима Масимова и его бывших заместителей расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса:

- части 1 статьи 175 «Государственная измена» (предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства Казахстана);

- части 3 статьи 179 «Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя РК» (до 17 лет лишения свободы с возможным лишением гражданства Казахстана);

- части 3 статьи 218 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем» (до 7 лет лишения свободы);

- части 4 статьи 362 «Превышение власти или должностных полномочий» (до 10 лет лишения свободы);

- части 4 статьи 366 «Получение взятки» (до 12 лет лишения свободы).

Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно». Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствие со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Карим Масимов был отстранен от должности главы Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января после массовых беспорядков. 8 января стало известно о его задержании. Также сообщалось о задержании двух его заместителей – Ануара Садыкулова (начальник Службы специального назначения «А») и Даулета Ергожина. А 23 февраля стало известно о задержании Марата Осипова.

Еще один из заместителей - племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш - уволен.

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