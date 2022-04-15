В Узбекистан в этом году прибыли три тысячи иностранных IT-специалистов

CentralAsia (UZ) - С начала года в Узбекистан из-за рубежа прибыло три тысячи IT-специалистов. Большинство из них планируют остаться здесь жить и работать. Об этом 14 апреля сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев на совещании по приоритетным задачам в области информационных технологий и развития цифровой экономики, передает его пресс-служба.

Глава государства заявил, что в Узбекистане необходимо создать не менее 30 крупных компаний, которые могли бы выйти на мировой IТ-рынок. Перед Мининфокомом поставлена задача в ближайшие два месяца обеспечить повышение квалификации 1000 человек в IТ-парках с привлечением зарубежных специалистов.

По данным президента, сегодня 90% объема оказываемых в стране IT-услуг приходится на Ташкент.

«Министерство информационных технологий должно заниматься цифровизацией и развитием информационных технологий не только на своих предприятиях, но и во всех отраслях и регионах», — сказал президент.

Президент сообщил, что в первом квартале текущего года экспорт IT-услуг составил $16 млн, увеличившись почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мирзиёев поручил в текущего году довести экспорт IT-услуг с прошлогодних $46 млн до не менее чем $100 млн. IT-парки планируется запустить в шести регионах страны, в остальных должно появиться не менее 20 IT-компаний. Это позволит создать порядка пяти тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Ранее в Узбекистане ввели трехлетнюю IT-визу для зарубежных специалистов в сфере информационных технологий.