Пропавшего после январских событий в Казахстане узбекистанца разыскивают родные

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана, приехавший на заработки в Алматы, пропал без вести после январских событий. Родные уверены, что он не участвовал в беспорядках, передает телеканал Almaty.tv.

Четыре месяца жители Каракалпакстана разыскивают своего пропавшего без вести родственника. По словам близких, Азат Жуманиязов уехал в Казахстан на заработки, но после январских событий связь с ним родные потеряли. В последний раз 44-летнего мужчину очевидцы видели в районе рынка "Алтын Орда".

«Вышел из дома и не вернулся», - так о пропаже своего брата Азата говорит Нурлан Отениязов. По его словам, родственник уехал из Узбекистана в Казахстан на заработки. Трудился здесь на стройке. После январских событий связь с ним оборвалась. С тех пор семья Азата ведет его поиски, не зная покоя.

«Супруга Азата каждый день плачет. Звонит и спрашивает о результатах поисков. Его пятилетняя дочь тоже постоянно задает вопрос "где папа?". Я думаю, он на площадь не пошел. Потому что 5 января его телефон выключился в районе села Долан. А беспорядочный митинг проходил в Алматы. Мог ли он пойти туда? Думаю, нет», - сообщил брат А. Жуманиязова Нурлан Отениязов.

Родственники Азата считают и надеются, что он жив. Ведь тело мужчины не обнаружили ни в одном морге. К розыску привлекались волонтеры. Но их поиски не увенчались успехом. Известно лишь одно - в последний раз Азата видели в районе рынка «Алтын Орда». После неудачных попыток его найти родственники пропавшего обратились в полицию.

«Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Алатауского района. Заведено розыскное дело, создана специальная следственно-оперативная группа, чьи действия направлены на поиск без вести пропавшего и установление его местонахождения», - заявила официальный представитель Департамента полиции РК Салтанат Азирбек.

Сейчас семья Азата Жуманиязова просит всех неравнодушных оказать содействие в его поисках.