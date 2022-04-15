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В Душанбе 13 мая пройдет совет глав МИД стран СНГ

CentralAsia (TJ) -  Совет глав МИД стран СНГ состоится 13 мая в Душанбе. Об этом в интервью российским СМИ сорбщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Заседания совета министров иностранных дел СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя — в Нур-Султане 13 октября», — сказал он в интервью РИА Новости.

Евдокимов отметил, что повестка будет насыщенной: министры в ходе заседания обсудят международные и региональные темы, включая ситуацию на Украине.

Совет министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) — основной исполнительный орган СНГ, который на основе решений Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества осуществляет координацию внешнеполитической деятельности государств — членов, включая их деятельность в международных организациях, и организует консультации по вопросам мировой политики, представляющим взаимный интерес.

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