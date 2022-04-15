Первый монгол получил спортивную стипендию по баскетболу в США

CentralAsia (MNG) - Тренер мужской баскетбольной команды Дейтонского университета Энтони Грант объявил в среду, что Майк Энхийн-Од Шаравжамц подписал письмо о намерениях с мужской баскетбольной командой Dayton Flyers. Он первый гражданин Монголии, получивший спортивную стипендию первого дивизиона по баскетболу.

Шаравжамцын «Майк» Энхийн-Од — защитник ростом шесть футов девять дюймов, четырехзвездочный рекрут и на прошлой неделе играл за сборную мира на саммите NIKE Hoop Summit. Он первый новобранец Дейтона, сыгравший на Саммите, в котором участвуют лучшие школьники из США. За 11 минут игры он набрал два очка, два перехвата, два блок-шота и результативную передачу.

«Майк» Энхийн-Од начал свою школьную карьеру в Legacy Christian in Xenia и в среднем набирал более 10 очков за игру в 19 играх в сезоне 2018-19 на первом курсе. Будучи второкурсником, он играл в подготовительной компании Prolific Prep в Напе, Калифорния, в 2019–2020 годах. В разгар пандемии Covid-19 он вернулся в свой дом в Улан-Баторе, Монголия, на первый год обучения, прежде чем присоединиться к программе ISA в прошлом сезоне.

Официальный баскетбольный аккаунт UD в Твиттере поделился фотографией UD Arena с отфотошопленным изображением монгольского флага, развевающегося перед UD Arena.

«Удачи моему сыну», — написал в Facebook его отец Шаравжамц Цэрэнжанхар. «Выбор мудрый, и пусть многие монгольские дети последуют пути, который проложил мой сын».

Байка Пунцаг, консул Генерального консульства Монголии в Сан-Франциско, написал в Твиттере: «Уважаемый (мужской баскетбол Дейтона), с сегодняшнего дня к вашей команде добавились десятки тысяч новых болельщиков. Пусть светит».

Dayton Flyers — («Дейтон Флайерз») вернет всех пятерых стартовых игроков из команды прошлого сезона, которая пошла со счетом 24-11 и заняла второе место в Атлантике 10 со счетом 14-4.

Dayton Flyers — межвузовская спортивная команда Дейтонского университета в Дейтоне, штат Огайо. Все межвузовские спортивные команды Flyers участвуют в уровне NCAA Division I.

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