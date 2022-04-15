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В Узбекистане за сутки в двух регионах выявлено 38 инфицированных

CentralAsia (UZ) -  На 15 апреля в Узбекисттане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 214. В течение прошедших суток зафиксированы 38 новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (23) и Ташкентской области (15).

За день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236186).

На лечении находятся 384 больных COVID-19.

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