В Узбекистане за сутки в двух регионах выявлено 38 инфицированных

- Узбекистан, общество
- 11:45, 15 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 15 апреля в Узбекисттане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 214. В течение прошедших суток зафиксированы 38 новых случаев, сообщает Минздрав.
Заболевшие зарегистрированы в столице (23) и Ташкентской области (15).
За день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236186).
На лечении находятся 384 больных COVID-19.
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