В Узбекистане за сутки в двух регионах выявлено 38 инфицированных

CentralAsia (UZ) - На 15 апреля в Узбекисттане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 214. В течение прошедших суток зафиксированы 38 новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (23) и Ташкентской области (15).

За день выздоровели 59 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236186).

На лечении находятся 384 больных COVID-19.