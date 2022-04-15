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Сразу несколько учений сил ОДКБ проведут в 2022 году на территории Казахстана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сразу несколько учений сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в 2022 году на территории Казахстана, сообщает КазТАГ со ссылкой на Минобороны РК.

«Осенью текущего года в Казахстане на полигоне «Матыбулак» запланировано проведение специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон – 2022», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск – 2022», командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие – 2022», - говорится в сообщении в четверг по итогам заседания военного комитета ОДКБ.

Как заявили в Минобороны, на совещании были «достигнуты договоренности, направленные на укрепление и развитие сил и средств системы коллективной безопасности».

«В ходе выступлений обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности организации, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств – членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году», - сказано в сообщении.

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