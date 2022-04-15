Иностранные специалисты наладят работу оборудования МНБ Туркменистана - СМИ

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CentralAsia (TM) - Специалисты из Сербии, Израиля и Беларуси прибудут в Туркменистан, чтобы наладить работу спецоборудования Министерства национальной безопасности. Это следует из решений Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, принятых по итогам заседания 9 апреля.

Согласно документу, попавшему в распоряжение turkmen.news, 13 специалистов, в том числе семеро граждан Сербии, пятеро граждан Израиля и один гражданин Беларуси, должны приехать в страну в апреле-мае. Отмечается, что командировка организуется на основе некоего Соглашения о технической поддержке спецоборудования.

Иностранные компании уже не раз сотрудничают с туркменскими спецслужбами. Так, в 2019 году выяснилось, что МНБ использует для прослушки и наблюдения за онлайн-активностью оборудование немецкой компании Rohde & Schwarz.

А в 2015 году швейцарские СМИ узнали, что двумя годами ранее компании этой страны отозвали лицензии на экспорт технологий в некоторые страны, включая Туркменистан, Россию, Китай, Йемен и ОАЭ.

Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней в период пандемии COVID-19 согласовывает все пересечения границы в служебных и личных целях. Официально решения комиссии не публикуются — власти отрицают проникновение коронавируса в Туркменистан.