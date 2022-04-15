Президент Монголии встретился с заместителем советника по национальной безопасности Индии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии и глава Совета национальной безопасности Хурэлсух Ухнаа принял заместителя советника по национальной безопасности Индии Викрама Мисри.

В начале встречи президент У.Хурэлсух выразил готовность углублять дружественные отношения и сотрудничество с Индией, стратегическим партнером и духовным соседом Монголии, поднимая стратегическое партнерство на новый уровень.

Отметив, что особое внимание уделяется проекту создания нефтеперерабатывающего завода – символа сотрудничества двух стран, У.Хурэлсух подчеркнул важность своевременного ввода завода в эксплуатацию.

Передавая приветствия президента и премьер-министра Индии, заместитель советника Викрам Мисри отметил, что в ходе очередного консультативного заседания Секретариата Совета национальной безопасности двух стран состоялось обсуждение таких тем, как направления сотрудничества, соответствующие проекты и программы, подлежащие совместной реализации в области космоса и телекоммуникаций.

Он добавил, что правительство Индии уделяет пристальное внимание проекту нефтеперерабатывающего завода, совместно реализуемому двумя странами. Выразив признательность президенту Монголии за то, что он придает большое значение проекту, Викрам Мисри сказал, что Секретариат Совета национальной безопасности будет уделять особое внимание ходу проекта и следить за его реализацией.

Президент Монголии У.Хурэлсух передал президенту и премьер-министру Республики Индии теплые приветствия и выразил уверенность, что визит будет плодотворным.

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