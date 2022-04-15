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Украинские войска отбили 8 атак на Донбассе, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинские войска на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь российских атак. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 15 марта.

Также сообщается, что ВСУ уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.

По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Белоруссии выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сообщается, что на Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

«На Южнобугском направлении войска РФ пытаются провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Проводят разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов», - пишет Генштаб ВСУ.

Также, по информации Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях российские войска основные усилия сосредотачивают на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. «Однако успехов противник не имеет».

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