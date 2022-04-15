Украинские войска отбили 8 атак на Донбассе, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 12:34, 15 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Украинские войска на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь российских атак. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 15 марта.
Также сообщается, что ВСУ уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевые машины пехоты, а также одну артиллерийскую систему.
По информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Белоруссии выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Сообщается, что на Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
«На Южнобугском направлении войска РФ пытаются провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Проводят разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов», - пишет Генштаб ВСУ.
Также, по информации Генштаба, на Донецком и Таврическом направлениях российские войска основные усилия сосредотачивают на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. «Однако успехов противник не имеет».