Часть дворца эмира Бухары утратила историческую ценность из-за реставрации

CentralAsia (UZ) - Реставрация в историческом комплексе Ситораи Мохи-Хоса — летней резиденции бухарского эмира — была проведена неправильно, в нарушение требований к реставрационным работам, сообщило 15 апреля Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия.

Инспекция по защите культурного наследия Кабинета министров и Агентство культурного наследия изучили проведённые реставрационные работы в комплексе. Установлено, что проекты по восстановлению и реставрации не были согласованы с научно-экспертным советом агентства, не получены необходимые разрешения, а также «грубо нарушен ряд других требований».

Из-за неправильно проведённой реставрации некоторых частей дворца они полностью утратили свою историческую и художественную ценность, говорится в сообщении агентства.

Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

Комплекс Ситораи Мохи-Хоса был построен в период правления эмира Бухары Сеида Алим-хана и использовался в качестве летней резиденции эмира. Сейчас комплекс-музей ежегодно посещают около 158 тысяч туристов, из них 63 тысячи иностранных.