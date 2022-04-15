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Часть дворца эмира Бухары утратила историческую ценность из-за реставрации

CentralAsia (UZ) -  Реставрация в историческом комплексе Ситораи Мохи-Хоса — летней резиденции бухарского эмира — была проведена неправильно, в нарушение требований к реставрационным работам, сообщило 15 апреля Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия.

Инспекция по защите культурного наследия Кабинета министров и Агентство культурного наследия изучили проведённые реставрационные работы в комплексе. Установлено, что проекты по восстановлению и реставрации не были согласованы с научно-экспертным советом агентства, не получены необходимые разрешения, а также «грубо нарушен ряд других требований».

Из-за неправильно проведённой реставрации некоторых частей дворца они полностью утратили свою историческую и художественную ценность, говорится в сообщении агентства.

Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

Комплекс Ситораи Мохи-Хоса был построен в период правления эмира Бухары Сеида Алим-хана и использовался в качестве летней резиденции эмира. Сейчас комплекс-музей ежегодно посещают около 158 тысяч туристов, из них 63 тысячи иностранных.

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