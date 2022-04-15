В мировом рейтинге по алкоголизму Казахстан в топ-20. Какое место занимают страны Центральной Азии?

- Казахстан, жизнь в Центральной Азии
- 13:08, 15 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Среди стран Центральной Азии по количеству зависимых от алкоголя лидирует Казахстан — 11 место (9,52%) среди мужчин. С женщинами, по версии abbeycarefoundation.com, ситуация ненамного лучше — 19 место (1,48%) из 182 стран мира.
Далее идет Кыргызстан — 98 место (2,71%) среди мужчин и 89 место (0,30%) среди женщин.
Таджикистан — 102 место (2,57%) среди мужчин и 92 место (0,29%) среди женщин.
Узбекистан — 110 место (2,10%) среди мужчин и 101 место (0,23%) среди женщин.
Туркменистан — 130 место (1,51%) среди мужчин и 115 место (0,17%) среди женщин.
Возглавляют мужской рейтинг — россияне, венгры и литовцы, среди женщин — австралийки, россиянки и колумбийки.
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