Disney закрыл Blue Sky Studios. В честь этого белка из мультфильма «Ледниковый период» все-таки съела желудь

CentralAsia (CA) - Медиаконгломерат The Walt Disney Company окончательно закрыл мультипликационную студию Blue Sky Studios, которая выпускала франшизы «Ледниковый период» и «Рио». Об этом сообщает Screen Rant.

На прощание студия опубликовала ролик, в котором Скрат из «Ледникового периода» все-таки съел желудь. Белка охотилась за ним 20 лет — с момента выхода первой части мультфильма в 2002 году.

«В последние дни Blue Sky Studios, маленькая команда художников собралась, чтобы вместе сделать один финальный кадр. Этот кадр – прощание», — прокомментировали создатели под видео.

О том, что Disney принял решение о закрытии Blue Sky Studios, стало известно в феврале 2021 года. Компанию к этому решению подтолкнула пандемия коронавируса, которая нанесла урон не только кинобизнесу, но также тематическим паркам Диснейленд и круизным лайнерам корпорации.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году и в первые 10 лет своего существования занималась визуальными эффектами для рекламы и телепередач. В 1998 году студия выпустила короткометражный фильм «Банни», получила за него «Оскар» и переключилась на создание кино.

Среди выпущенных мультипликаторами студии полнометражных фильмов — пять частей «Ледникового периода», «Хортон», «Фердинанд», «Снупи и мелочь пузатая в кино», «Эпик», «Рио» и «Рио-2». Также фильм «Бойцовский клуб», сериал «Сопрано».