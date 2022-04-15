Уроженец Таджикистана и его жена погибли во время эвакуации из Донецка

CentralAsia (TJ) - 62-летний Ёдали Муборакшоев, который погиб вместе со своей супругой - украинкой Татьяной Муборакшоевой при бегстве из Донецка Украины, был уроженцем Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Посол Таджикистана в Украине Давлатали Назризода подтвердил новость о смерти таджикистанца и сообщил, что 13 апреля представитель посольства присутствовал на похоронах пары, передает Аsia Рlus.

Ёдали и Татьяну Муборакшоевых похоронили в селе Козелец Черниговской области Украины. Они погибли в результате аварии 9 апреля, когда пытались покинуть Донецк и находились на территории Харьковской области, а в это время там началась перестрелка.

Назризода добавил, что Ёдали Муборакшоев проживал в Донецке с 1994 года и является гражданином Украины.

«У них двое детей. Мы находимся на связи с родственниками со дня происшествия», - сказал он.

Власти Таджикистана сообщают, что на данный момент около 3000 таджикистанцев, которые проживали в Украине, покинули эту страну.

С начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной с 24 февраля поступали сообщения о смерти нескольких граждан Таджикистана, в том числе детей. Однако официальных данных об этом нет.

В частности, тела не менее четырех погибших в Украине уроженцев Хатлонской и Согдийской областей Таджикистана были доставлены на родину. Власти России и Таджикистана о жертвах войны на Украине не сообщают, а родственники погибших таджикистанцев воздерживаются от общения с журналистами.

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