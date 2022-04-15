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В мировом рейтинге по алкоголизму Монголия заняла 40-е место

CentralAsia (MNG) -  В мировом рейтинге алкоголизма среди 182 стран Монголия занимает 40 позицию (5.95%) среди мужчин и (0.20%) среди женщин по версии abbeycarefoundation.

Возглавляют мужской рейтинг — россияне, венгры и литовцы, среди женщин — австралийки, россиянки и колумбийки.

Много десятилетий назад в некоторых регионах был более высокий процент употребления алкоголя. Например, во Франции в 1920 году средний процент алкоголя составлял 22,1 литра на каждого человека в год.

Алкоголизм является серьезной глобальной проблемой, поскольку он имеет много негативных последствий для организма, таких как зависимость, заболевания печени, проблемы с сердцем, неспособность функционировать и смерть, связанная с алкоголем. Это серьезная глобальная пандемия, которую необходимо решать.

Для большинства людей причиной пьянства являются психические расстройства. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя, или алкоголизм относится к серьезному заболеванию или расстройству, отличающемуся неконтролируемым употреблением алкоголя. Это может быть связано с эмоциональной и физической зависимостью, а также с озабоченностью употреблением алкоголя.

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