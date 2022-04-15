Монгольский экспорт облепихи будет стимулироваться

Министр З.Мэндсайхан

CentralAsia (MNG) - Во второй день форума «Продовольственное обеспечение и безопасность – Растениеводство» состоялись встречи овощеводов и плодоовощеводов.

Министр продовольственного сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан подчеркнул, что особое внимание уделяется оказанию поддержки и долгосрочным инвестициям в отрасль, поскольку для того, чтобы плоды принесли плоды и ягоды, требуется не менее 3 лет, и что бизнес требует многолетних усилий, инвестиций и технологий, основанных на исследованиях.

«Правительство реализовало национальную программу по облепихе в 2010-2016 годах, оказывая поддержку в выращивании саженцев, проведении исследований, переработке фруктов и ягод и увеличении экспорта, а также прилагая усилия для увеличения производства ягод облепихи и предоставляя фермерам 2,5 миллиона саженцев на мягком кредитов», – сказал министр, добавив, что будут предприняты дальнейшие усилия для стимулирования экспорта.

Овощеводы и операторы зернохранилищ также собрались на совещание в тот же день, на котором министр сельского хозяйства представил информацию о текущем состоянии картофелеводческой и овощеводческой отрасли страны и мерах правительства, а другие докладчики выступили с речами о глобальных поставках продовольствия, отслеживаемости системы и другие темы.

По состоянию на 2021 год, когда общая площадь плодово-ягодного производства достигла 6686 га, а собрано рекордных 3760 тонн плодов и ягод, в плодоягодном хозяйстве страны насчитывалось 338 предприятий и 2511 самозанятых, что свидетельствует о увеличение производственных площадей в 4,4 раза и рост объема урожая в 9,8 раза по сравнению с 2009 годом. Однако таким объемом страна смогла обеспечить только около 2 процентов внутреннего спроса и продолжает импортировать 20-24 тыс. фрукты каждый год.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности планирует увеличить общую площадь плодово-ягодного производства на 13,5 тыс. га до 20 тыс. га, посадить 24 млн плодово-ягодных деревьев, создать агролесохозяйственные предприятия в сельской местности и столице.

Несмотря на то, что страна выращивает саженцы облепихи и черной смородины на месте, 95 процентов саженцев других фруктов и ягод, включая яблоки, сливы и вишни, которые можно выращивать в Монголии, импортируются.

«Увс чацаргана», ягоды облепихи из аймака Увс, были зарегистрированы в ЕС в качестве первого охраняемого географического указания из Монголии в 2022 году, что позволяет увеличить экспорт ягод.

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