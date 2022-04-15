Минобороны России сообщило о взятии комбината имени Ильича в Мариуполе
- Азия и мир, политика
- 14:36, 15 апреля 2022
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Игорь Конашенков.
CentralAsia (CA) - Военные Донецкой народной республики и России взяли под контроль металлургический комбинат им. Ильича в Мариуполе в Кальмиусском районе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича», — сказал он.
По словам Конашенкова, российскими войсками был поражен 221 военный объект Украины, в том числе 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районы сосредоточения украинской живой силы, подавлено 12 огневых позиций артиллерии.
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