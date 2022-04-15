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В Улан-Баторе обменялись мнениями по проектам городов-спутников столицы

CentralAsia (MNG) -  Заместитель губернатора столицы по проектам электронного развития, права и государственной службы Р. Дагва провел встречу с главным специалистом АБР по городскому развитию г-ном Арно Хекманном, чтобы обсудить города-спутники города Улан-Батор. В совещании приняли участие руководитель Агентства развития городов-спутников и особых экономических зон столицы Б.Мэндсайхан, координатор проекта Программы развития и привлечения инвестиций гэр города Улан-Батора Д.Авирмэд и другие соответствующие должностные лица.

Заместитель губернатора подчеркнул, что столичные власти работают над тем, чтобы превратить Улан-Батор в многоцентровый город и превратить города-спутники в особые экономические зоны. С созданием городов-спутников Улан-Батор будет иметь значительный потенциал для расширения своей экономики и децентрализации. «Государственно-частное партнерство очень важно в этой сфере», — добавил он.

Узнав о новых проектах городов-спутников, г-н Арно Хекманн подчеркнул, что сотрудничество и координация между городами-спутниками имеют первостепенное значение в развитии особой экономической зоны, подчеркнув при этом, что АБР работает вместе со столичными властями над реализацией крупных проектов.

АБР также выразил заинтересованность в продолжении поддержки проектов реконструкции юрточных районов. В свою очередь городские власти выразили особое внимание проектам в этом направлении.

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