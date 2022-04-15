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Парламент Монголии принял закон о предотвращении подорожания и нехватки основных товаров

CentralAsia (MNG) -  На своем пленарном заседании сегодня, 15 апреля, парламент Монголии большинством голосов (87,5%) принял законопроект о предотвращении подорожания и дефицита основных товаров, вызванных международным кризисом, и уменьшении их воздействия.

Из-за ситуации с COVID-19 и российско-украинского кризиса страны мира сталкиваются с нехваткой топлива и товаров народного потребления, цены на них резко растут. В частности, с января этого года цена на пшеницу, на долю которой приходится 41-50% мирового потребления, выросла на 40 процентов.

По оценкам ООН, от 8 до 13 млн человек могут голодать, если глобальная нехватка продовольствия усилится. Поэтому, чтобы преодолеть трудности, правительство Монголии 5 апреля внесло законопроект в парламент для срочного рассмотрения.

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