Автобусное сообщение Ташкент-Бишкек возобновили с 15 апреля

CentralAsia (UZ) - С 15 апреля запускается международный автобусный рейс из Ташкента в Бишкек, сообщил Tashtrans.uz.

Расписание маршрута опубликовано на сайте автовокзала «Ташкент».

Рейсы будут выполняться дважды в день — в 18:00 и 19:00 с периодичностью через день.

Протяжённость маршрута «Ташкент-Бишкек» составляет 601 км, время в пути — 12 часов 40 минут. Стоимость билета составляет 250 тысяч сумов (22 доллара).

Работа международного автобусного рейса «Ташкент — Бишкек» была приостановлена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.