Автобусное сообщение Ташкент-Бишкек возобновили с 15 апреля

- Узбекистан, общество
- 15:36, 15 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - С 15 апреля запускается международный автобусный рейс из Ташкента в Бишкек, сообщил Tashtrans.uz.
Расписание маршрута опубликовано на сайте автовокзала «Ташкент».
Рейсы будут выполняться дважды в день — в 18:00 и 19:00 с периодичностью через день.
Протяжённость маршрута «Ташкент-Бишкек» составляет 601 км, время в пути — 12 часов 40 минут. Стоимость билета составляет 250 тысяч сумов (22 доллара).
Работа международного автобусного рейса «Ташкент — Бишкек» была приостановлена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
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