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В Ташкенте проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 15 апреля стартовал очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике.

На соревнованиях в столичном Дворце гимнастики собрались сильнейшие гимнастки мира.

Согласно регламенту, 15 апреля с 14:30 спортсменки начнут свои выступления в рамках квалификации. Сначала состоятся соревнования в личных упражнениях на обручах и мячах, затем отборочные состязания в групповых упражнениях с 5-ю обручами. В 18:00 состоится торжественная церемония открытия данных традиционных стартов.

Впервые за многие годы в ташкентском турнире не будут участвовать гимнастки из России, Беларуси и Украины. Вход для зрителей на соревнованиях будет свободным.

В этом году на соревновательный помост выйдут представительницы 15 государств: Армении, Австралии, Азербайджана, Болгарии, Колумбии, Великобритании, Грузии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Новой Зеландии, Словении, США и Узбекистана.

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