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Российская армия потеряла 163 самолета и 144 вертолета, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 15 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - около 20000 человек;

танки — 756;

боевые бронированные машины — 1976;

артиллерийские системы — 366;

РСЗО — 122;

средства ПВО — 66;

самолеты — 163;

вертолеты — 144;

автомобильная техника — 1443;

корабли/катера — 8;

цистерны с ГСМ — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 135;

специальная техника — 25;

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

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