Российская армия потеряла 163 самолета и 144 вертолета, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 16:34, 15 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 15 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - около 20000 человек;
танки — 756;
боевые бронированные машины — 1976;
артиллерийские системы — 366;
РСЗО — 122;
средства ПВО — 66;
самолеты — 163;
вертолеты — 144;
автомобильная техника — 1443;
корабли/катера — 8;
цистерны с ГСМ — 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 135;
специальная техника — 25;
пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
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