Казахстан решил провести цифровизацию госорганов без помощи Сбербанка

CentralAsia (KZ) - Казахстан в связи с «геополитической ситуацией» решил самостоятельно разрабатывать платформу для цифровизации государственных органов, заявил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности страны Аскар Жамбакин, передает Tengrinews.

В прошлом году Сбербанк и правительство Казахстана договорилось о сотрудничестве в области цифровой трансформации.

«Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО «НИТ» [«Национальные информационные технологии»] своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские ИT-компании», — сказал Жамбакин.

По словам вице-министра, на полную разработку и создание решений для цифровой трансформации государственных структур Казахстана потребуется два-три года.

«На сегодняшний день никаких юридических отношений с группой «Сбер» по реализации платформы нет», — заявил Жамбакин.

В сентябре ныне бывший премьер Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации государственных структур Казахстана. В церемонии подписания документа по видеосвязи принимали участие лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Речь шла о развитии платформы GovTech на базе решения Сбербанка Platform V — набора ИT-продуктов для разработки, интеграции и эксплуатации, работы с данными и алгоритмами, построения инфраструктуры, обеспечения безопасности и других задач.

Мамин говорил, что власти Казахстана рассматривали разные решения, и называл платформу «Сбера» наиболее подходящей с точки зрения защиты персональных данных. Экс-премьер также называл одним из ее преимуществ возможность развертывания платформы на базе инфраструктуры, расположенной на территории Казахстана.

25 марта в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что предусмотренное меморандумом подписание соглашения между правительством страны и «Сбером» на повестке не стоит.

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