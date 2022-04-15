В Узбекистане откроют филиал Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана

CentralAsia (UZ) - В городе Шаргунь Сариасийского района Узбекистана создадут филиал Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Этот вопрос обсуждён первым заместителем министра образования и науки Республики Таджикистан Джамшедом Джуразода, представителями министерств и ведомств, руководством Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Об этом сообщает пресс-центр Министерства образования и науки Республики Таджикистан.

В 1993-1994 учебном году при поддержке Таджикистана и по инициативе правления университета (в то время института) по взаимному договору с Хокимиятом Сариасийского района Республики Узбекистан с 15 июля 1993 года был создан филиал учреждения в городе Шаргунь Сариасийского района Республики Узбекистан и функционировал до 1998 года.

За этот период более 2000 человек из Узбекистана успешно завершили его. Деятельность филиала университета в городе Шаргунь Сариасийского района Республики Узбекистан была прекращена в 1998 году.

В ходе заседания рабочей группы представители министерств и ведомств выразили свое согласие на создание филиала Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана и ожидают, что окончательное заключение будет направлено в правительство страны.

Было отмечено, что создание филиала университета в Республике Узбекистан позволит представить систему образования страны и деятельность университета на региональной и международной арене, найти новых партнёров для сотрудничества. Создание и функционирование университета будет осуществляться за счёт специальных средств учреждения.